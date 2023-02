Addio a Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi: era malata da tempo

di Chiara Gioia

E’ morta la moglie e madre dei due attori Lino Banfi e Rosanna. Lucia Zagaria infatti soffriva da tempo di Alzheimer. A darne l’annuncio è stata proprio la figlia, tramite un post su Instagram: una foto in bianco e nero di sua madre da giovane, intenta a mangiare un gelato durante una gioranta estiva: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”, ad accompagnare il post.

Da parte del padre Lino Banfi, marito della donna, ancora nessun commento. Lucia Zagaria era da tempo malata di alzheimer. Ne aveva parlato anche sua figlia Rosanna durante una puntata di Verissimo, a cui era stata ospite: “Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l’unione familiare” aveva detto a Silvia Toffanin.



Ne aveva parlato anche durante la sua esperienza a “Ballando con le stelle”.

“Mamma è diventata scordarella, dimentica le cose. Ha questa cosa che non voglio nominare. Di questa mia partecipazione a Ballando è felicissima, poi quando vado a casa sua e le dico qualcosa fa la vaga. Questa cosa mi mette una tristezza profonda, sono talmente dispiaciuta che ultimamente vado di meno a trovarla. Non riesco a dirle tutte le cose che vorrei, tanti momenti brutti e belli della vita. Mamma è piccoletta ma tanto bella.

Anche Lino Banfi, nella stessa trasmissione aveva dichiarato di soffrire molto per la malattia di sua moglie: “Mia moglie mi ha chiesto di morire insieme” aveva detto.

“Non c’è una ricetta, la ricetta è la costruzione di una casa in comune, di sacrifici, di sofferenze. Questi grandi amori sono calcestruzzo che diventa una casa antisismica, non si demoliscono più“. Poi si era commosso nel parlare della sua compagnia di vita, specie raccontando di quando durante la pandemia gli aveva chiesto: “Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? Perché se muori prima tu io non ce la faccio”. Il nonno più famoso d’Italia non riusciva a immaginare una vita senza di lei: “Quando in una coppia c’è qualcuno che se ne va prima dell’altro, è come se prendi una fotografia di coppia e la stracci a metà. Puoi prendere tutte le colle del mondo ma non sarà mai come prima“