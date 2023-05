MSC Crociere torna a Salerno: il 5 maggio attraccherà la “MSC Opera”

di Rita Milione

La MSC Crociere dopo otto anni la leader internazionale dello shipping e della logistica marittima torna nel porto di Salerno, decisa e convinta nel riavviare un percorso che fino al 2015 aveva visto il terminal salernitano tra gli scali delle sue rotte nel Mediterraneo.

Il 5 maggio 2023 segna quindi un momento significativo, una data da celebrare in un calendario denso di appuntamenti: la MSC – come riporta Salerno Today – torna a Salerno e lo farà con la MSC Opera che attraccherà al Molo Manfredi della Stazione Marittima (il 13 maggio sarà la volta di MSC Orchestra, l’11 novembre della MSC Musica). Un evento per il quale è prevista la cerimonia della “Maiden Call” che si svolgerà a bordo della nave, lì dove vi sarà il tradizionale scambio del Crest con le massime autorità e istituzioni, regionali e cittadine.

“Il ritorno di MSC Crociere a Salerno rende merito al costante lavoro di promozione del nostro porto completando un’offerta turistica di prim’ordine per la nostra città. Msc ha la sua casa nel Mediterraneo e noi a Salerno siamo perfettamente nel suo centro; un puzzle perfetto che si ricompone oggi, un rapporto ritrovato che siamo pronti a consolidare negli anni futuri con determinazione e tenacia, sempre pronti a seguire le evoluzioni di una compagnia che si accresce giorno dopo giorno”, sottolinea Giuseppe Amoruso, presidente di “Salerno Cruises srl.