“Musica d’Artista”: il nuovo ciclo di eventi del Teatro Verdi di Salerno

Il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno ha presentato il programma ufficiale di “Musica d’Artista”, un ricco ciclo di appuntamenti che accompagnerà il pubblico fino al 22 gennaio 2025. L’iniziativa, curata sotto la direzione artistica del Maestro Daniel Oren e con il contributo del segretario artistico Antonio Marzullo, propone un’offerta culturale variegata che include musical, concerti gospel, opera, spettacoli di danza e performance d’eccezione.

Un progetto di respiro regionale

Questo ambizioso progetto culturale è stato reso possibile grazie al finanziamento della Regione Campania, nell’ambito delle operazioni programmate dall’Accordo per la Coesione della Regione Campania (DGR 616/2024). Il sostegno della Regione al Comune di Salerno – Teatro Verdi ha permesso di realizzare un calendario che punta a coinvolgere un pubblico ampio e variegato, rafforzando il legame tra tradizione e innovazione artistica.

Il programma degli eventi

Tra gli appuntamenti più attesi troviamo:

6 dicembre 2024 : per il Balletto va in scena Lo Schiaccianoci alle ore 10.30 e alle ore 21.00, mentre alle ore 17, in Piazza Portanova , ad accompagnare l’Accensione dell’Albero, ci sarà il Coro di Voci Bianche del Teatro Giuseppe Verdi;

12 gennaio 2025: Concerto omaggio a “Lucio Dalla”;

14 gennaio 2025: La gioia di danzare con i ballerini del Teatro Alla Scala;

: Concerto con : “Penziere e Musica”; 22 gennaio 2025: Conclusione del ciclo con Pavel Berman, violino.

Il programma include inoltre concerti gospel il 6, l’8, il 12, il 15 e il 22 dicembre.

Un invito alla cittadinanza

Il progetto “Musica d’Artista” si propone non solo come un percorso artistico, ma anche come un’occasione per rafforzare la coesione sociale e la valorizzazione del territorio. Gli spettacoli si svolgeranno presso il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, con biglietti disponibili presso i circuiti ufficiali come VivaTicket.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del teatro all’indirizzo: www.teatroverdisalerno.it.