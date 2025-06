Napoli, 19 giugno: Paolo Siani presenta il libro “Cyberbullismo” – Un dialogo urgente su rischi, educazione e nuove sfide digitali

di Angela De Angelis

NAPOLI – Giovedì 19 giugno alle ore 18:30, la libreria Io Ci Sto di via Cimarosa 20 ospiterà la presentazione del libro “Cyberbullismo” di Paolo Siani, edito da Giannini Editore per la collana Sorsi (volume n. 20). Un appuntamento aperto al pubblico per riflettere insieme su un fenomeno sempre più diffuso e pericoloso.

Dopo i saluti della presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino, l’autore dialogherà con Isabella Continisio (psicologa e presidente della commissione V Municipalità), Maria Luisa Iavarone (docente e pedagogista), e Rosanna Correra (insegnante).

Interverranno inoltre: Virginia Mirra, Alida Casale, Gilda Crispino e Michela Gastaldon. A moderare l’incontro sarà il giornalista di Fanpage Ciro Pellegrino.

Il libro

Nel volume, Paolo Siani – pediatra, ex parlamentare e già vicepresidente della Commissione Infanzia – affronta il tema del cyberbullismo, un’emergenza educativa e sociale che, secondo l’ultimo rapporto OMS Europa (marzo 2024), colpisce il 15% degli adolescenti, con un incremento rispetto al 2018.

Siani denuncia come la rete abbia amplificato il bullismo tradizionale, rendendolo più invasivo e persistente, con gravi ripercussioni sulla salute psicofisica dei giovani.

Tra i temi toccati, anche l’uso precoce della tecnologia e l’allarme sull’affidamento eccessivo a strumenti digitali, persino in tenerissima età, come l’intelligenza artificiale per la lettura delle fiabe.

“Serve una nuova cultura dell’educazione digitale – afferma Siani – perché le tecnologie future saranno ancora più pervasive, e dobbiamo essere pronti a tutelare bambini e adolescenti”.

L’incontro sarà un’occasione preziosa per confrontarsi tra istituzioni, famiglie, educatori e cittadini su come costruire insieme una rete di protezione e consapevolezza.