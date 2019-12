Nelle prossime ore nascerà il Napoli di Gennaro Gattuso: sostituirà Carlo Ancelotti in panchina. I cambi: il ritorno al 4-3-3 e la gestione di Insigne

Manca solo l’annuncio ufficiale ma Gennaro Gattuso sarà il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico è atteso in giornata a Castelvolturno, dove incontrerà De Laurentiis per mettere nero su bianco ed iniziare la sua nuova avventura in azzurro.

L’ex tecnico del Milan guadagnerà 750 mila euro fino al prossimo giugno con opzione di prolungamento contrattuale per un altro anno con ricco bonus qualora riuscisse a centrare la qualificazione in Champions League. Il Napoli, attualmente, è al 7° posto insieme al Parma con 21 punti, a -7 dalla zona europea che vede in lotta Roma, Atalanta e Cagliari, ed a -12 dalla Lazio che è terza.

Come giocherà il Napoli di Gattuso

Con il passaggio da Ancelotti a Gattuso cambierà il volto del Napoli dal punto di vista tattico: quasi scontato il passaggio (anzi, il ritorno) al 4-3-3, modulo fedele a “Ringhio” in questi ultimi anni, soprattutto al Milan.

Per quanto riguarda gli uomini, il tecnico valuterà le condizioni di Ghoulam, emarginato da Ancelotti nell’ultimo periodo, complice anche una serie di problemi fisici. L’algerino – qualora venisse recuperato – sarebbe uno dei componenti della difesa titolare con Koulibaly, Manolas e Di Lorenzo. Per il momento ci sarà spazio per Mario Rui.

A centrocampo, Allan sarà il perno davanti alla difesa e Fabian Ruiz nel ruolo di mezz’ala destra, mentre sarà lotta per la terza maglia tra Elmas e Zielinski. Però, sul polacco potrebbe esserci una novità: visto l’addio possibile con Callejon e Mertens, questi due potrebbero trovare meno spazio con Gattuso e favorire l’inserimento dell’ex-Empoli nei tre d’attacco.

La fase offensiva ha anche un terzo caso spinoso: quello legato a Lorenzo Insigne. Il capitano è nel mirino della critica e con l’avvento di Gattuso potrebbe esserci un’altra rivoluzione con Lozano pronto a prendersi una maglia da titolare. Il centravanti di riferimento è senza dubbio Arek Milik, con Llorente pronto a subentrare.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui/Ghoulam; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski/Elmas; Lozano/Insigne, Milik, Zielinski/Callejon/Mertens. – Allenatore: Gennaro Gattuso.

