Napoli a rischio: tifosi dell’Eintracht a piede libero

di Michele Mastia

La paura è palpabile nelle strade di Napoli. Il capoluogo campano è letteralmente invaso nelle ultime ore dai tifosi dell’Eintracht Francoforte che, in barba a qualsiasi divieto di trasferta dettato da questioni di ordine pubblico, è partito verso l’Italia con l’intento chiaro di creare disordini. L’invito delle forze dell’ordine alla popolazione è di restare a casa per evitare qualsivoglia episodio di violenza, ma la sensazione è che nelle prossime ore la situazione non possa far altro che peggiorare.

I tifori dell’Eintracht erano stati espressamente invitati a restare in patria e a non partire per Napoli, ma questi ultimi hanno ugualmente preso parte alla trasferta partenopea. Anche senza stendardi e senza biglietti per entrare allo stadio, le intenzioni della folla sono quelle di disturbare la quiete pubblica e cercare lo scontro con i tifosi azzurri. Stando a quanto raccontato nelle ultime ore, sembrerebbe che anche alcuni tifosi dell’Atalanta abbiano raggiunto i gemellati tedeschi per le strade del capoluogo italiano in modo da dar man forte in caso di eventuali (e non improbabili) disordini di piazza.

La gara di Champions League tra Eintracht Francoforte e Napoli andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona questa sera a partire dalle ore 21:00. Il risultato dell’andata ha visto gli azzurri trionfare in Germania con un secco 0-2 che, di fatto, ha messo una seria ipoteca allo storico passaggio del turno ai quarti di finale. Mai prima d’ora, infatti, il Napoli era arrivato così tanto avanti nella competizione più importante d’Europa.