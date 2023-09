Natalità, in Manovra aiuti per chi fa secondo e terzo figlio

di Antonio Jr. Orrico

Un aiuto per combattere, a detta del Governo, il fenomeno della bassa natalità. In Manovra, infatti, Meloni introdurrà nuovi bonus per uscire dall’inverno demografico. L’obiettivo di Fratelli d’Italia per questa Manovra è molto chiaro: oltre alla conferma del taglio del cuneo fiscale, a cui a questo punto è impossibile rinunciare per evitare di far crollare gli stipendi netti di milioni di italiani, Giorgia Meloni e i suoi vogliono investire sulle politiche per la famiglia.

Lo aveva già accennato il viceministro Leo, che al Tesoro porta avanti la linea del partito. A ribadirlo, in seconda battuta, è stata la paladina della famiglia, il ministro Eugenia Roccella.

“L’impegno per la famiglia attraversa l’intera azione del Governo. Nella nuova legge finanziaria, che è alle porte, ci saranno impegni importanti per il secondo e il terzo figlio. Abbiamo deciso di affrontare il tema della crisi della famiglia in tutti i suoi aspetti, in primis il calo demografico.” ha dichiarato il ministro.

Secondo la Roccella, il problema principale della natalità è proprio la mancanza di incentivi.

“C’è il desiderio di fare figli che non viene realizzato, un problema di libertà genitoriale, per cui dobbiamo creare intorno a loro le condizioni mettendo in campo, come abbiamo fatto nella prima finanziaria con l’implementazione dell’assegno unico.” ha poi concluso.