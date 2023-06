New York coperta da fumo e cenere, il Governatore “L’emergenza può durare giorni”

di Redazione ZON

Al momento la situazione sembra invivibile a New York, in America, dove la qualità dell’aria è peggiorata di punto in bianco. La situazione sarebbe dovuta dal passaggio del fumo e della cenere degli incendi in Canada presso la Grande Mela.

La crisi di New York è «un’emergenza che potrebbe durare alcune giorni. Bisogna prepararsi per il lungo termine», ha detto il Governatore che gestisce la città. Sono quindi 110 milioni gli americani nella morsa del fumo e della cenere degli incendi in Canada e alle prese con allerta di vario tipo sulla qualità dell’aria, peggiorata molto nelle ultime ore. Gli stati interessati sono quelli del nord est degli Stati Uniti.

L’Environment Canada ha emesso un allarme di massimo grado per la qualità dell’aria ad Ottawa, con un “rischio molto elevato” per la salute delle persone.