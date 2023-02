Ngonge si presenta: “Ecco cosa mi ha detto il mister”

L’Hellas Verona di mister Zaffaroni è riuscito a pareggiare contro una Lazio mai così spedita, sapientemente guidata dal toscano Maurizio Sarri. La rete del pareggio per i padroni di casa porta il nome di Cyril Ngonge.

Ngonge: profilo e caratteristiche

Cyril Ngonge è un calciatore belga di ruolo attaccante classe 2000. Agisce prevalentemente sull’out di destra, con facoltà di accentrarsi e di calciare con il mancino. Fa della rapidità e del dribbling le sue armi principali. Secondo il noto portale online Transfermarkt, la sua valutazione è di poco superiore al milione di euro, ma dopo la sua rete all’esordio in Serie A la sensazione è che sia destinata a salire vertiginosamente.

Le prime parole all’esordio

Primo belga in gol con il Verona

“É stata una grande emozione segnare il primo gol in Serie A TIM, ancora di più farlo nel nostro stadio – ha commentato Ngonge a DAZN -. Due giorni prima della partita il mister mi ha detto che avrei giocato titolare e mi sono fatto trovare pronto. Non sapevo di poter diventare il primo giocatore del Belgio a segnare con questa maglia”.

L’impatto con la Serie A

“Questo è un calcio più fisico rispetto ad Olanda e Belgio – ha continuato Ngonge -. Gli allenamenti sono tosti, ma mi hanno aiutato a farmi trovare pronto”.

La lotta salvezza

“Bisogna continuare il nostro cammino, questo è sicuramente un punto buono per noi. Servono energia e mentalità, la Lazio era una squadra difficile da battere ma anche loro hanno capito che il Verona darà tutto per salvarsi”.