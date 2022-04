Grande Fratello Vip, Nicola Pisu vittima di bullismo: “Mi sputavano addosso e mi picchiavano”. Ecco il racconto dell’ex gieffino a Verissimo

GRANDE FRATELLO VIP: NICOLA PISU SVELA DI ESSERE STATO VITTIMA DI BULLISMO- Nicola Pisu, ex volto del GF VIP 6, è stato ospite a Verissimo, nota trasmissione televisiva condotta da Silvia Toffanin in onda ogni weekend su Canale 5. L’ex concorrente del Reality Show condotto da Alfonso Signorini ha rivelato di essere stato vittima di bullismo nel periodo in cui andava a scuola.

Ecco riportate, di seguito, le parole di Nicola: “Al liceo venivo bullizzato perché ero timido. Mi sputavano addosso e mi picchiavano. Tornavo a casa piangendo, ma non avevo il coraggio di dirlo a nessuno. Avevo voglia di scomparire. Pregavo che non mi accadesse niente di grave. Provavo vergogna. A mia mamma ho raccontato tutto questo solo qualche mese fa”.

Il figlio di Patrizia Marigliani ha poi così proseguito: “Frequentavo persone più grandi di me. Mi era mancata una figura paterna e cercavo dei punti dei rifermento che non avevo. Nella mia fragilità mi sono fatto trascinare. Inizialmente non volevo farlo ma per stare nel gruppo alla fine ci sono cascato. Nel tempo è diventata una dipendenza vera e propria”.

Nicola Pisu ha poi fatto una confessione: “Stavo tra la vita e la morte. A volte per esasperazione mia mamma mi diceva che avrebbe preferito che morissi piuttosto che essere ucciso dalla droga”.

Sulla decisione della mamma, che l’ha denunciato: “La mamma è sempre la mamma. Dopo questi anni bui, adesso finalmente ci siamo ritrovati. Denunciarmi era l’unico gesto che poteva fare, mi ha salvato. Oggi non ho più tentazioni perché ho toccato così tanto il fondo che solo il pensiero mi agita. Mi sono perso tanti anni di vita”. Oggi Nicola Pisu si è messo alle spalle il periodo più buio e anche grazie all’esperienza al GF VIP, ha più fiducia in sé stesso.

