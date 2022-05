No Stress: fuori ora il nuovo singolo di Marco Mengoni

È uscito da pochissimi minuti No Stress (Epic Records Italy / Sony Music Italy), il nuovo singolo inedito di Marco Mengoni, disponibile da oggi in pre-save e pre-add.

No Stress: un pieno di calma e di energia

No Stress è una canzone energica, un invito a ricercare la nostra routine, il nostro piccolo posto nel mondo. Il nuovo componimento ha lo scopo di esaltare la calma, mettendo in luce l’importanza della sua ricerca all’insegna della produttività e della creatività.

Le caratteristiche del nuovo singolo di Marco Mengoni

Scritto dal cantante Marco Mengoni, Davide Petrella e Zef, No Stress presenta elementi sonori differenti: la ritmica è arricchita da elementi e sound latini mentre la parte melodica subisce influssi europei e mediterranei.

No Stress e l’evento collettivo unico nel Metaverso

Per festeggiare l’uscita del nuovo brano ci sarà un evento collettivo unico nel Metaverso. Grazie, infatti, all’experience digitale realizzata con The Nemesis, sarà possibile fin dalle ore 12 del 5 maggio accedere al No Stress Party, che prevede contenuti interattivi, giochi, Trivia Quiz, sorprese e momenti esclusivi. L’accesso è libero per tutti gli utenti.

Marco Mengoni Live negli Stadi

Marco Mengoni, dopo il successo del #MengoniLive2019 – Atlantico Tour, nell’estate 2022 sarà protagonista di due concerti per i quali sono stati già venduti oltre 70.000 biglietti. Ecco le date:

14 giugno @ Parco di Villa Manin – Codroipo (UD) – data zero

19 giugno 2022 @ Stadio San Siro – Milano

22 giugno 2022 @ Stadio Olimpico – Roma

I biglietti sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Per maggiori informazioni visita la pagina: livenation.it/marconeglistadi.

No Stress-Testo canzone