Nocera Inferiore: arrestato extracomunitario irregolare

di Redazione ZON

Nell’ambito di un’attività di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto di un cittadino extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale.

L’operazione è stata condotta dal personale della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore, che nel corso di un servizio di prevenzione ha individuato l’uomo in atteggiamenti sospetti. Dopo un controllo documentale, è emerso che lo stesso risultava privo di permesso di soggiorno e con precedenti segnalazioni per reati contro il patrimonio.

L’arresto è avvenuto in esecuzione delle vigenti normative sull’immigrazione e in applicazione delle disposizioni del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/98). L’uomo è stato condotto presso gli uffici della Polizia di Stato per gli accertamenti di rito ed è stato successivamente posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida dell’arresto e l’avvio delle procedure di espulsione dal territorio nazionale.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare e nella tutela della sicurezza pubblica, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative vigenti e il controllo capillare del territorio.

La Polizia di Stato rinnova il suo impegno nel monitoraggio del territorio e nella prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa, continuando a operare in sinergia con le altre forze dell’ordine e le istituzioni competenti.