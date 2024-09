Nocera, infermiera cade con neonato in braccio: condanna di due mesi

di Redazione ZON

L’accaduto

Una ex infermiera in pensione di Nocera Inferiore è stata condannata a due mesi di reclusione, con sospensione della pena, per lesioni, in relazione a un incidente avvenuto nel 2018.

La vicenda ha avuto inizio quando la donna, all’epoca ancora in servizio, si occupò di trasferire un bambino di pochi mesi, giunto in ospedale per una crisi respiratoria, verso il reparto di pediatria.

Durante il trasferimento a piedi, mentre saliva le scale, l’infermiera scivolò accidentalmente, cadendo sul bambino.

L’incidente e la denuncia

A seguito della caduta, il piccolo riportò un trauma cranico e fratture costali, che richiesero un ricovero in prognosi riservata. Successivamente, il bambino fu trasferito all’ospedale Santobono di Napoli, dove le sue condizioni migliorarono progressivamente. L’infermiera, scusandosi per l’accaduto, riportò invece solo un lieve ematoma alle gambe.

La difesa e la sentenza

La difesa dell’infermiera ha evidenziato che la donna non aveva commesso alcuna imprudenza. In un momento di emergenza, aveva deciso di trasferire il bambino di sua iniziativa, data la mancanza di mezzi di trasporto idonei e l’indisponibilità dell’ascensore, occupato su altri piani. La decisione della corte ha portato comunque alla condanna, con la sentenza che sarà formalizzata entro 90 giorni.