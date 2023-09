Nocera Superiore, “Giornata del Microchip Gratuito”

di Rita Milione

L’appuntamento è per sabato 16 settembre, in piazza Mazzini a Nocera Superiore. La Giornata del Microchip Gratuito nasce per sensibilizzare la cittadinanza verso la cultura del rispetto degli animali domestici e l’obbligatorietà dell’iscrizione all’anagrafe canina con l’applicazione del microchip per tutti gli amici a 4 zampe.

L’applicazione del MICROCHIP sarà #GRATUITA presentando copia del Documento di Identità e Codice Fiscale.

L’iniziativa – realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Salerno – Servizio Veterinario, con il Garante cittadino per la Tutela degli Animali ed il Comando della Polizia Municipale – rientra fra le attività di quest’Amministrazione sul fronte delle buone pratiche in tema di animali d’affezione al fine di avere un censimento compiuto del territorio, spiega il Sindaco Giovanni Maria Cuofano.

L’inserimento del microchip è obbligatorio. Consente di risalire al proprietario/detentore nel caso in cui venga trovato vagante o ferito. Va fatto entro 60 giorni dalla nascita o entro 10 giorni dalla detenzione (se sprovvisto). La mancata registrazione all’anagrafe canina comporta una sanzione.