Nocera Superiore, rafforzamento del controllo del territorio: assunti due ausiliari del traffico

di Redazione ZON

Nei giorni scorsi il Sindaco di Nocera Superiore, Gennaro D’Acunzi, ha firmato i decreti di conferimento di funzioni ai due ausiliari del traffico che andranno ad affiancare il Corpo di Polizia Municipale nelle attività di presidio e controllo del territorio.

I due ausiliari saranno di supporto operativo agli agenti della Polizia Municipale, agli ordini del Comandante Paolo Prudente, contribuendo a rafforzare la presenza sul territorio e a garantire una maggiore efficacia nelle attività di vigilanza e rispetto delle norme del Codice della Strada.

Le funzioni ausiliarie del traffico riguardano attività di supporto alla gestione della circolazione stradale, tra cui il controllo della sosta, la regolazione del traffico in occasione di eventi o presso plessi scolastici e la rimozione dei veicoli in condizioni di irregolarità o pericolo.

Nel corso del primo anno di Amministrazione D’Acunzi, sono stati attuati ulteriori interventi che hanno determinato il potenziamento dell’organico della Polizia Municipale, dalla trasformazione di due agenti da contratto part-time a tempo pieno, con recupero di una unità precedentemente non in servizio, al passaggio di due agenti dal 83% al 100% dell’orario di lavoro.

«Si tratta di azioni concrete – ha dichiarato il Sindaco Gennaro D’Acunzi – mirate a garantire un sistema di vigilanza territoriale più efficiente, funzionale e costantemente presente, in linea con gli obiettivi di sicurezza e decoro cittadino. L’Amministrazione Comunale continuerà a investire nel rafforzamento dei servizi essenziali per una Nocera Superiore più sicura, ordinata e vivibile».