Arcidiocesi di Salerno: il Vescovo Bellandi annuncia un ampio giro di nomine. Cambiano 35 parroci

Un importante rinnovamento pastorale interesserà l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, con circa 35 sacerdoti trasferiti o nominati a nuovi incarichi in tutta la diocesi. Le nuove disposizioni annunciate dall’Arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi entreranno in vigore tra luglio e settembre 2025, e coinvolgeranno numerose Foranie, tra cui Salerno, Mercato San Severino, Baronissi, Battipaglia, Eboli, Giffoni, Montecorvino, fino a Buccino e Campagna.

Tra le comunità interessate: Fisciano, Pellezzano, Calvanico, Matierno, Pastena, Torrione, Arbostella, Battipaglia, Eboli, Oliveto Citra, Giffoni Sei Casali, Romagnano al Monte e molte altre.

“Ogni cambiamento è un sacrificio, ma anche un’opportunità per rimettersi in gioco, sia per i sacerdoti che per le comunità. Le scelte vengono sempre condivise e valutate con attenzione, anche nel rispetto del principio di sinodalità.”