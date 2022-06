Numb, il nuovo singolo di Marshmello e Khalid: ecco il testo

Entrerà in rotazione radiofonica da oggi venerdì 24 giugno “Numb”, il nuovo frizzantissimo singolo dell’artista/producer da miliardi di stream Marshmello insieme alla superstar multiplatino Khalid!

Il brano, dal ritornello ipnotico e dal sound estivo, ha totalizzato in pochi giorni milioni di stream.

La star nominata ai Grammy Awards Marshmello continua la sua ascesa oltre i confini del settore. Con singoli in vetta alle classifiche e collaborazioni con artisti del calibro di Juice WRLD, Halsey, Demi Lovato, Bastille, Kane Brown, Selena Gomez e Jonas Brothers, ha totalizzato quasi 12 miliardi di stream su Spotify. Con circa 40 milioni di ascoltatori mensili è uno dei 40 artisti più ascoltati nel mondo su Spotify e il terzo artista con più iscrizioni al proprio canale YouTube. Comparso sulla cover di Forbes “30 Under 30”, Marshmello ha provato di essere non solo un producer innovativo ma anche un imprenditore lungimirante. Con il suo brand di marshmallows ripriene di cioccolato (“Stuffed Puffs”), ha inoltre lanciato un canale di intrattenimento per bambini, “Mellodees”. Marshmello ha collaborato di recente con i Jonas Brothers alla loro hit estiva “Leave Before You Love Me”, che ha raggiunto la #13 della Billboard Hot 100 ed è stata nominata come Best Dance/Electronic Album del 2022 ai GRAMMY Awards.

Testo – Numb

I, I wanna get numb

And forget where I’m from

‘Cause lookin’ in your eyes

Like lookin’ at the sun

I feel like you’re the moon

I feel like I’m the one

I wanna get numb, numb, numb, numb

I, I wanna get numb

And forget where I’m from

‘Cause lookin’ in your eyes

Like lookin’ at the sun

I feel like you’re the moon

I feel like I’m the one

I wanna get numb, numb, numb, numb, numb

Wanna get numb, go crazy

Wanna wild out ‘cause lately

Life’s so short but amazin’

Late night party in the basement

Hotel lobby and I’m wasted

Just reached into my savings

I’ll do it too if you take it

Yeah, life’s only what you make it

I, I wanna get numb

And forget where I’m from

‘Cause lookin’ in your eyes

Like lookin’ at the sun

I feel like you’re the moon

I feel like I’m the one

I wanna get numb, numb, numb, numb

I just wanna get lost tonight and dance with you (oh)

I just wanna get way too high, let’s set the mood (set the mood)

You’re my fantasy, yeah, I don’t wanna fall asleep yet

There’s nothin’ in this world I’d rather do

I, I wanna get numb

And forget where I’m from

‘Cause lookin’ in your eyes

Like lookin’ at the sun

I feel like you’re the moon

I feel like I’m the one

I wanna get numb, numb, numb, numb

I, I wanna get numb

And forget where I’m from

‘Cause lookin’ in your eyes

Like lookin’ at the sun

I feel like you’re the moon

I feel like I’m the one

I wanna get numb, numb, numb, numb

I wanna get numb, numb, numb, numb