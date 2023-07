Nuove banconote euro: la Bce lancia un sondaggio

di Rita Milione

La Banca Centrale Europea (Bce) ha lanciato un sondaggio online dove chiede il parere dei cittadini europei sui temi proposti per la prossima serie di banconote in euro. Dal 10 luglio al 31 agosto 2023 chiunque nell’area dell’euro può partecipare a un’indagine pubblicata sul sito Internet della Banca centrale. Inoltre, per assicurare che le opinioni di tutta l’area dell’euro siano equamente rappresentate, la Bce ha incaricato una società di ricerca indipendente di sottoporre le stesse domande dell’indagine a un campione rappresentativo di persone nell’area dell’euro.

Fino al 31 agosto di quest’anno, i cittadini europei potranno contribuire al sondaggio mirato a individuare una tra le sette macroaree proposte:

1) uccelli;

2) cultura europea;

3) valori europei rispecchiati nella natura;

4) il futuro ti appartiene;

5) mani;

6) la nostra Europa, noi;

7) fiumi: acque di vita dell’Europa.

“Vi è un forte legame tra la nostra moneta unica e la nostra comune identità europea, e la nostra nuova serie di banconote dovrebbe metterlo in risalto – afferma la presidente Christine Lagarde –. Vogliamo che gli europei si identifichino con la veste grafica delle banconote in euro, ed è per questo che avranno un ruolo attivo nella selezione del nuovo tema”.

“Stiamo lavorando a una nuova serie di banconote ad alta tecnologia, al fine di ostacolare le falsificazioni e ridurre l’impatto ambientale – dichiara da parte sua Fabio Panetta, Membro del comitato esecutivo Bce –. Siamo impegnati a preservare il contante e ad assicurare che la moneta pubblica rappresenti sempre un’opzione di pagamento”.

Bce

La Banca centrale europea (BCE) è la banca centrale incaricata dell’attuazione della politica monetaria per i venti Paesi dell’Unione europea che hanno aderito alla moneta unica formando la cosiddetta zona euro, nonché della politica di vigilanza sugli enti creditizi. Ha sede a Francoforte sul Meno, in Germania.

Istituita il 1º giugno 1998 succedendo all’Istituto monetario europeo, in vista dell’introduzione dell’euro il 1º gennaio 1999, in passato è stata chiamata anche per metonimia Eurotower, dal nome del grattacielo dove fino all’ottobre 2014 aveva sede l’istituzione.

Gli Stati che vi hanno aderito sono: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna.