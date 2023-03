Nuvole in testa, in radio il nuovo singolo di Ultimo: testo e significato

di Redazione ZON

Da oggi venerdì 24 marzo è disponibile in radio il nuovo singolo di Ultimo “Nuvole in testa”, scritto e composto dall’artista stesso e contenuto nell’album “Alba”, il secondo prodotto dalla sua etichetta Ultimo Records, già certificato disco di platino e #1 in classifica FIMI/gfk per tre settimane consecutive.



“Nuvole in testa” è un racconto nato durante un trasloco, una riflessione sorta tra gli scatoloni. Ultimo si fa portavoce della difficoltà che spesso riscontrano i più giovani nell’esprimere e far capire ciò che provano: “tu non sai cosa c’ho dentro” è uno dei versi più significativi dell’intera canzone.

A luglio il giovane cantautore romano, 58 dischi di platino e 19 dischi d’oro, sarà protagonista del tour Ultimo Stadi 2023 “La Favola Continua…”, per il quale sono stati già venduti oltre 280.000 biglietti. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, partirà dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro il 1° luglio (data zero), proseguirà poi allo Stadio Olimpico di Roma il 7 (sold out), 8 (sold out) e 10 e si concluderà allo Stadio San Siro di Milano il 17 e 18.

Testo – Nuvole in testa

Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste

Dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste

Scatole chiuse, alcune neanche le ho aperte

Dentro ci sono parti che ho paura di perdere

Ho il foglio dove ho scritto quello che son stato

La penna con cui scrissi che t’avrei aspettato

Fa bene chi ride senza starci a pensare

È quello il talento che cerco di avere

Ho nuvole in testa per formare il mio cielo

Se non sai di che parlo siediti e te lo spiego

Ho i tasti di un piano per mostrare il mio ego

Ma non è quello che sono e neanche quello che ero

È sempre apparenza quel che infine poi conta

Tu giudichi il mare da una stupida onda

A volte mi siedo all’alba sopra il mio tetto

E grido in faccia a ‘sto mondo

“Tu non sai che c’ho dentro

Tu non sai cosa c’ho dentro”

Ho preso i trucchi e c’ho provato a diventare un altro

Lasciare i miei problemi dietro a questo nuovo salto

Ma poi ho saltato e accanto avevo ancora i miei ricordi

Urlavo contro Dio, “Ti prego, se esisti rispondi”

Trovavo me stesso solo sopra ad un palco

Tornavo poi a casa e il corpo era di un altro

Lo specchio ha il talento di saperti parlare

Se lo guardi ed ammetti che non sai più volare

Ho nuvole in testa per formare il mio cielo

Se non sai di che parlo siediti e te lo spiego

Ho i tasti di un piano per mostrare il mio ego

Ma non è quello che sono e neanche quello che ero

È sempre apparenza quel che infine poi conta

Tu giudichi il mare da una stupida onda

A volte mi siedo all’alba sopra il mio tetto

Grido in faccia a ‘sto mondo

“Tu non sai che c’ho dentro

Tu non sai cosa c’ho dentro”

Che senso ha che ci parliamo senza toccarci mai il cuore

La gente vive solo se gli ricordi che muore

Mi chiedi in cosa credo

Credo in questo momento

Mi chiedi perché tremo

Perché dentro c’ho il vento

Tu non sai che c’ho dentro

Tu non sai cosa c’ho dentro

Tu non sai cosa c’ho dentro

Tu non sai cosa c’ho dentro

Tu non sai cosa c’ho dentro