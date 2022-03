Obesità: 167 milioni persone ne soffriranno nel 2025

L’Oms pubblica un allarmante rapporto: nel 2025 saranno circa 167 milioni le persone che soffriranno di obesità. Più di un miliardo di persone nel mondo sono obese o in sovrappeso: 650 milioni di adulti, 340 milioni di adolescenti e 39 milioni di bambini.

L’obesità è una malattia che colpisce colpisce cuore, fegato, reni, articolazioni e sistema riproduttivo. Porta a una serie di malattie non trasmissibili come diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, ipertensione e ictus, varie forme di cancro e problemi di salute mentale. Le persone con obesità hanno anche tre volte più probabilità di essere ricoverate in ospedale per Covid-19. “La chiave per prevenire l’obesità è agire presto, idealmente anche prima del concepimento: una buona alimentazione in gravidanza, seguita da allattamento al seno esclusivo fino all’età di 6 mesi e allattamento continuato fino a 2 anni”, scrive l’Oms.

I paesi devono anche lavorare insieme “per creare un ambiente alimentare migliore in modo che tutti possano accedere e permettersi una dieta sana”. Le città e i paesi, inoltre, “devono creare spazi per camminare e andare in bicicletta” mentre “le scuole devono aiutare le famiglie a insegnare ai bambini abitudini sane fin dall’inizio“. A seguito di una richiesta degli Stati membri, l’Oms sta sviluppando un piano d’azione per fermare l’obesità, che sarà discusso alla 76a Assemblea Mondiale della Sanità che si terrà a maggio 2022.