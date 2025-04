Offerte fibra casa: le tecnologie FTTH e Wi-Fi 7

di Redazione ZON

Fibra e connettività a casa, le offerte migliori. La connettività domestica attuale è decisamente superiore a quella di alcuni anni fa; le connessioni Internet, infatti, non sono soltanto più veloci, ma soprattutto sono molto stabili e consentono di gestire simultaneamente molti dispositivi connessi.

D’altra parte, la sempre crescente digitalizzazione ha reso di fatto indispensabile l’accesso a Internet per un gran numero di attività: smart working, didattica a distanza, gaming online, streaming e via discorrendo. La connessione di casa spesso può includere anche chiamate illimitate sul fisso così da offrire un servizio completo agli utenti.

Le principali novità degli ultimi anni nell’ambito della connettività riguardano la fibra ottica, con la tecnologia FTTH (Fiber To The Home ovvero fibra fino a casa) e il nuovo standard Wi-Fi 7, due soluzioni che stanno cambiando notevolmente il livello delle performance delle connessioni domestiche e in un mercato che è sempre più competitivo, i vari operatori sono in grado di proporre offerte fibra casa in grado di soddisfare le attuali esigenze degli utenti in termini di copertura, prestazioni e costi.

Data la crescente diffusione delle nuove tecnologie, scopriamo qualcosa di più al riguardo.

FTTH: la soluzione più avanzata per le connessioni fibra casa

La tecnologia FTTH è attualmente la soluzione tecnologicamente più avanzata per la connessione alla rete Internet. Fiber To The Home indica che tutta la linea di trasmissione è costituita da cavi in fibra ottica, diversamente da quella della tecnologia FTTC (Fiber To The Cabinet) in cui il segnale Internet, a partire dal cabinato, arriva su cavi di rame.

Si hanno due tipologie di FTTH, la EPON e la GPON le cui performance sono notevolissime. Ad esempio, la prima può arrivare a una velocità di download fino a 5 Gbit/s. La GPON, anche se è meno diffusa e in specifiche aree può avere una velocità di download fino a 2,5 Gbit/s.

Questi valori consentono di collegare vari dispositivi alla rete ed effettuare molteplici attività senza subire rallentamenti o fastidiose interruzioni.

Wi-Fi 7: il nuovo standard per una rete domestica più performante

Accanto alle evoluzioni relative alla fibra ottica, il Wi-Fi 7 è un nuovo standard wireless destinato a migliorare significativamente la qualità delle connessioni senza fili all’interno delle abitazioni.

Basato su una maggiore efficienza nella gestione del traffico dati e su una banda disponibile più ampia, il Wi-Fi 7 introduce una capacità di trasmissione particolarmente elevata, con una riduzione della latenza e una gestione ottimizzata della congestione di rete.

Questo significa che è possibile connettere un numero sempre maggiore di dispositivi come smart TV, console di gioco, smartphone e altri dispositivi che operano contemporaneamente all’interno dell’abitazione.

FTTH e Wi-Fi 7: il futuro della connettività domestica

L’adozione congiunta di fibra FTTH e Wi-Fi 7 rappresenta il futuro della connettività domestica, offrendo un’esperienza di navigazione di altissimo livello sia in termini di velocità che di stabilità.

La combinazione di queste due tecnologie permette di sfruttare al massimo le potenzialità della banda larga ultraveloce, assicurando prestazioni ottimali per ogni tipo di utilizzo, dal lavoro da remoto alle sessioni di gaming online.