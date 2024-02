Orbita della Terra alterata da un’esplosione cosmica: lo studio

di Rita Milione

L’orbita della Terra è il percorso seguito dalla Terra nel suo viaggio attorno al Sole. Per come la conosciamo, è un’elisse poco eccentrica, della quale la nostra stella madre occupa uno dei due fuochi, ma per quanto possa sembrarci stabile, quest’orbita può essere modificata.

Ad alterare l’orbita della Terra sarebbero state le perturbazioni introdotte da un passaggio stellare noto, avvenuto 2,8 milioni di anni fa, che fu abbastanza potente da avere conseguenze sull’orbita terrestre di oltre 50 milioni di anni fa.

Alterazione dell’orbita del pianeta Terra: l’ipotesi

Uno dei motivi per cui l’orbita della Terra può variante nel tempo è perché riceve perturbazioni regolari dagli altri corpi del Sistema solare, inclusi i pianeti giganti (Giove, Saturno, Urano e Nettuno) che, a loro volta, risentono del passaggio di stelle vicino al nostro Sistema solare.

Secondo una nuova ricerca, uno di questi passaggi stellari, avvenuto milioni di anni fa, sarebbe abbastanza potente da alterare l’orbita della Terra, con devastanti effetti sul clima del nostro pianeta. La stella in questione è HD 7977, una stella simile al Sole, che circa 2,8 milioni di anni fa passò davanti al Sistema solare, potenzialmente così vicino da transitare all’interno della Nube di Oort.

“Abbiamo dimostrato che gli incontri stellari svolgono un ruolo importante nell’evoluzione dinamica a lungo termine del nostro Sistema Solare – scrivono in un articolo gli studiosi Naib e Raymond – . Sebbene siano necessari decine di milioni di anni perché gli effetti dei passaggi stellari si manifestino in modo significativo, l’evoluzione orbitale a lungo termine della Terra e del resto dei pianeti è legata a queste stelle”.