Oroscopo Branko di oggi Venerdì 17 Giugno 2022: Gemelli vincente

Ariete Finalmente vi siete liberati della Luna in Capricorno. Un amore mediterraneo per il vostro segno, liberatevi nel lavoro.

Toro Una valanga di emozioni oggi, non può mancare qualche conflitto familiare. Questo scatto Venere-Nettuno potrebbe dare qualcosa di bello nei rapporti di vecchia data.

Gemelli Questo cielo astrale offre occasioni per una scalata professionale. Creativa per voi questa Luna in Acquario, cautela nella salute ma per quanto riguarda le vostre azioni la stagione dei Gemelli si illumina.

Cancro Splende questa Luna in Acquario che recita sempre qualche ruolo in ogni vostro cambiamento. Bisogna preparare anche il cuore per un favola, per un sogno.

Leone Amici del Leone è sempre la vostra stagione perché voi siete il Sole. Oggi con la Luna congiunta a Saturno voi resterete un attimo calmi.

Vergine Un sasso si leva dallo stomaco perché questa Luna potrebbe essere molto interessante nel campo della salute. Certi malesseri potrebbero essere di origine nervosa, inconscia.

Bilancia Da tempo non avete pianeti nel vostro segno ma gli influssi condizionano il vostro cielo. Quello che conta di più è che la vostra Venere non è mai negativa. Amore, famiglia e figli.

Scorpione Venere è in opposizione ma ha anche la capacità di stimolare. La Luna in Acquario è davvero pesante ma questo non significa che non potrete portare avanti i vostri incontri.

Sagittario Attenzione alla forma fisica e alla salute. Occupatevi dei parenti stretti, avrete tutte le risposte che voi vorrete in estate.

Capricorno Ci sono due nemici però Nettuno e Giove non sono negativi così come Marte. Bene affari finanziari e legati alla casa.

Acquario Luna calante e molto emotiva però questa agitazione interiore è un segnale nella vostra vita da accogliere con gioia. Nonostante tutto c’è tanto desiderio d’amore.