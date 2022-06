Oroscopo Branko di Mercoledì 22 Giugno 2022: Capricorno stressato

Supererete la giornata come fareste con un quiz di matematica, un problema alla volta.

In questa grande crisi economica il segno del Toro è quello che possiede più proprietà. Alzate però alta la bandiera dell’amore.

Questo 2022 resterà nella vostra memoria come particolare. Sapete navigare e se cadete giù da questa barca, sapete anche nuotare.

Oggi dovrete fare un lavoro decisamente poco stimolante. Cimentatevi in azioni umili a favore di una splendida causa.

Avete Marte in opposizione, Saturno in aspetto critico però nonostante tutto siete grati alla vita.

Sagittario

Luna in Ariete congiunta a Marte, perdete la testa in amore. E’ in arrivo un’estate molto passionale, è di questo che avete bisogno.