Oroscopo Branko Giovedì 16 Marzo 2023: Capricorno impulsivo

Ariete Ripenserete alle cose accadute nel lavoro. Metterete su un programma per i prossimi mesi che vi vedranno sempre in alto. In amore è meglio non volare troppo in alto.

Toro Trascorrete questo weekend con momenti di relax fisico e mentale. Oggi siete presenti nel mondo degli affari e domestico. Avrete tanto amore da dare, spero che ne possiate anche ricevere.

Gemelli C’è un cambiamento profondo nella vita professionale. Per chi lavora con il pubblico oggi non troverà le parole.

Cancro State attenti: non c’è necessario equilibrio per affrontare delicate transazioni. Avete un rapporto emotivo con il denaro. Se vi chiudete nel vostro rifugio pieno d’amore, passerà questo dolore che vi prende le gambe, la schiena ed ecc…

Leone Avreste bisogno di una spinta da parte del Sole. Nel pomeriggio ci sarà un piccolo disturbo di Venere che va in Toro: sarete punti dalla nostalgia e dai ricordi.

Vergine Andate in contro all’amore! Dimenticatevi l’inverno instabile dal punto di vista sentimentale per voi. Fortuna per i nuovi incontri. Attenzione a non rischiare di perdere soldi.

Bilancia C’è la Luna in Capricorno: è meglio non incontrarvi o trattare con voi. Confido nella vostra autodisciplina. Pensate all’amore, è la medicina per voi che tutto guarisce. Se c’è qualche piccolo problema economico o un guasto in casa, non fatene un dramma.

Scorpione Il Sole oggi vi protegge. Fai quello che vuoi fare oggi! Vai dove vuoi andare, con chi vuoi, ma vai, vai subito!

Sagittario Bene per quanto riguarda certe questioni private, ma non vi do ancora il via libera. A volte bisogna tenervi calmi nel recinto e poi educarvi alla vita moderna e civile. Beato chi vi trova, ma oggi è meglio non saltare troppo in alto.

Capricorno Guardatevi da qualsiasi tipo di impulsività. Questioni legali da seguire con la massima attenzioni. Salvaguardate il fegato, c’è qualcuno che ve lo mangia. Dove ci sono problemi coniugali causati da questioni materiali bisogna intervenire.

Acquario Capirete chi è sincero con voi e chi si approfitta di voi. I problemi di tipo finanziario si risolvono, ma ci sono incomprensioni in famiglia. Momentanee crisi nei rapporti d’amore.