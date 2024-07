Oroscopo Branko, giovedì 18 luglio 2024: Acquario ispirato

Cari Ariete, la situazione finanziaria in questo momento richiede prudenza, bilanciate entrate e uscite e tutto andrà bene! In amore potreste incontrare una persona speciale.

Cancro

Cari Cancro, cielo favorevole per gli affari ma in amore è meglio procedere con calma. Molto calma. In generale sembrate avere un tocco magico, sfruttate questo periodo per investire!