Oroscopo Branko Giovedì 24 Novembre 2022: Toro teso

Ariete Oggi la giornata ha una marcia in più, cercate di incanalare quest’energia in progetti che si riveleranno importanti per il futuro.

Toro Qualche tensione di troppo in amore mina la stabilità di questo giovedì, recupero da domani.

Gemelli Periodo di confusione per i sentimenti, se avete il piede in due scarpe dovete decidere in che direzione far andare il cuore.

Cancro Cielo interessante per i single, una persona sarà colpita dal vostro fascino. Se avete una trattativa in corso non tergiversate.

Leone Il partner è lontano e la sua mancanza si fa sentire. Attenzione alle finanza, ultimamente c’è stata qualche spesa di troppo.

Vergine Stelle intriganti per i cuori solitari, se vi piace una persona perché non vi fate avanti? Soluzioni in arrivo sul lavoro.

Bilancia Momento di forza per i sentimenti, una rinnovata serenità caratterizza l’equilibrio della coppia, perché non progettare qualcosa di bello assieme al partner?

Scorpione Se c’è qualcosa che non va con il partner oggi non avrete certamente peli sulla lingua, attenzione ai fraintendimenti.

Sagittario Mettete al bando la timidezza e ampliate la vostra cerchia di contatti, chissà che non sia l’occasione giusta per conoscere una persona intrigante.

Capricorno Dopo la burrasca è finalmente tornata una certa quiete nella coppia. Via libera, dunque, al dialogo.

Acquario Oggi la giornata va un po’ a rallentatore, quindi non spazientitevi se le cose non procedono esattamente nel verso desiderato.