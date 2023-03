Oroscopo Branko Giovedì 30 Marzo 2023: Pesci fortunato

Ariete Se oggi è il tuo compleanno c’è la presenza di Giove e Mercurio: belle possibilità, buon profitto e buon augurio per chi aspetta un figlio.

Toro Ci possono essere degli incontri passionali fuori di testa. Puoi fare un buonissimo lavoro e guadagnare moltissimo: aspettate le notizie scritte e indirizzate gli affari nel mondo dell’immobile. Sull’amore non ho obiezioni.

Gemelli I pianeti vi assistono nei viaggi e negli affari. Nella prossima Pasqua potrebbe farvi bene ritornare nel vostro posto natale.

Cancro Voi avrete oggi la sensazione di essere guardati e ammirati dal mondo intero. C’è ispirazione per chi fa musica e arte.

Leone Allontanatevi dal fuoco, sul posto del lavoro, se siete agitati oggi. In vista della Domenica delle Palme farete pace con la vostra amante.

Vergine Oggi potreste cominciare la corsa o la rincorsa verso il mondo professionale. Potreste partecipare appunto a qualche corsa o qualche concorso. Prima di Natale potreste cominciare a trovare qualcosa, un impiego, magari part time. Le donne sole o che vivono in situazioni sentimentali tristi possono imbattersi in un nuovo corteggiatore, potrebbe essere giovane e atletico.

Bilancia Sentite della pesantezza in questi giorni. La situazione astrale vostra non è una delle migliori: fate tutto con calma e non uscite dalla vostra comfort zone.

Scorpione Le iniziative cominciano a incontrare delle opposizioni. I due coniugi oggi possono avere dei momenti scontrosi. Però possono anche reagire con decisioni drastiche nel lavoro: queste sono utili per evitare complicazioni future.

Sagittario Preparate il ramo d’ulivo in vista della Domenica delle Palme: questo giorno sarà un passaggio per la carriera, gli affari e la vita privata. Ci saranno molti cambiamenti nella vostra vita. Se avete delle proprietà immobiliari occupatevene. Novità per i cuori solitari.

Capricorno Attenti a Giove: potrebbe influire sulla salute e sulla famiglia. Venere in Toro però proteggerà il vostro amore e la vostra fortuna: i soldi entreranno in un interessante movimento, ma serve tempo al tempo. Come stanno le vostre ossa? Le vostre ginocchia? Le mani? La schiena? Occhio anche alle vie respiratorie.

Acquario Miglioramenti nel settore degli affari lavoro e studio. In arrivo notevoli incassi economici. Rispettate però le regole e la Legge dello Stato. Il vostro amore è una nave che naviga su un mare di tanto in tanto troppo alto.