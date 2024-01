Oroscopo Branko giovedì 4 Gennaio 2024: Pesci stanco

Ariete Cari Ariete, potranno approfittare della congiunzione fra Venere e il Sole per rendere particolarmente intrigante la loro vita sentimentale; l’importante è che prendano l’iniziativa con decisione.

Toro Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 4 Gennaio 2024, potranno apprezzare una netta ripresa delle loro finanze.

Gemelli Cari Gemelli, vivranno i sentimenti in maniera più graduale e potrebbero trovarsi di fronte a un flirt che con il passare del tempo si trasformerebbe in una travolgente passione.

Cancro Cari Cancro, diventeranno puntigliosi al punto da essere difficilmente avvicinabili, almeno per chi non ha voglia di stare a ulteriori regole.

Leone Cari amici del Leone, siete in una fase in cui potrete trovarvi di fronte a diverse importanti opportunità, in particolar modo sul posto di lavoro.

Vergine Cari Vergine, sarà davvero l’ultima chiamata; gli innamorati dovranno giocare il tutto per tutto proprio nella giornata di oggi.

Bilancia Oggi dovete fare i conti con sentimenti tutt’altro che nobili; saranno frettolosi e impazienti, una condizione che da sempre è cattiva consigliera

Scorpione Giornata da dedicare alla riflessione per i nati sotto il segno dello Scorpione, in quanto Marte sarà in totale opposizione e non agevolerà di certo la praticità.

Sagittario Cari Sagittario, saranno coloro che più patiranno la particolare situazione astrale di oggi.

Capricorno Cari amici dei Capricorno, partiranno più in sordina, almeno in amore, ma con ogni probabilità i risultati non tarderanno ad arrivare e sono previsti entro la fine del mese.

Acquario Cari Acquario, potreste addirittura trovare il tempo per progettare un matrimonio o una vita ideale insieme alla persona amata.