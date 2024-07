Oroscopo Branko lunedì 1 luglio 2024: Ariete irresistibile

Ariete La giornata vi darà una marcia in più, sarete davvero irresistibili! Attenzione a qualche battibecco di troppo sul lavoro.

Toro Non lasciate che la stanchezza domini su tutto il resto, cercate di ritagliarvi del tempo per voi e coltivate qualche hobbies.

Gemelli L’umore è altalenante, cercate di mettere nero su bianco le vostre emozioni e non innervosirvi più del dovuto. Per quanto riguarda il lavoro, sono possibili dei piccoli attriti con capi e referenti.

Cancro La giornata parte bene, siete al centro dell’attenzione e questo non può che rimpolpare il vostro ego. Attenzione a non esagerare con le manie di protagonismo.

Leone Nelle prossime ore saranno favorite le relazioni interpersonali, potreste scoprirvi al centro di un’animata cerchia. Per quanto riguarda il lavoro, la stanchezza si farà sentire, ma alla fine sarete vincitori.

Vergine La giornata vi vede particolarmente grintosi, usate quest’energia per portare avanti dei lavori rimasti in sospeso. In amore se siete soli guardatevi intorno.

Bilancia Ultimamente sentite il partner un po’ distaccato, se c’è qualcosa che non va non temete e svuotate il sacco. Per quanto riguarda il lavoro, sono favoriti i liberi professionisti.

Scorpione Belle queste stelle per coloro che hanno da poco conosciuto una persona carina, presto la conoscenza potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Per quanto riguarda il lavoro, avete voglia di mettervi in gioco, in arrivo novità.

Sagittario La coppia ha bisogno di un po’ di passione in più, organizzate qualcosa di bello con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è stabile, tenete tutto sotto controllo.

Capricorno Ultimamente il vostro cuore è in tumulto, siete attratti da una persona ma non sapete se ricambia. Perché non vi buttate? Cosa avete da perdere? Per quanto riguarda il lavoro, siete in attesa di conferme, qualcosa si muove.

Acquario Il cielo invita a esporsi, se vi piace una persona non esitate a farvi avanti, potreste rimanere felicemente sorpresi. Per quanto riguarda il lavoro, avete delle fortunate intuizioni.