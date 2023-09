Oroscopo Branko lunedì 11 settembre 2023: Pesci forte

L’opposizione di Marte prosegue ad ostacolare la vostra quotidianità: oggi le discussioni in ambiente familiare e domestico sono difficili da sedare, anzi, forse siete proprio voi a fomentarle.

Cominciate la settimana dedicando più tempo e cura alle relazioni sociali a cui prestate meno attenzione: un collega di lavoro potrebbe avere bisogno del vostro aiuto o un amico che non sentite da tanto tempo.

Le stelle di questo lunedì vi mettono nelle condizioni ideali per dare una spinta ai vostri affari e progetti personali. Potete fare dei significativi passi avanti verso il vostro successo personale.

Cancro

Mercurio, in ottimo assetto con il Sole, vi fa iniziare la settimana col piede giusto in materia di affari. Andate avanti per la vostra strada, niente e nessuno vi possono fermare quando siete determinati.