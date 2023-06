Oroscopo Branko lunedì 12 giugno 2023: Ariete incompreso

Ariete Nel corso delle prossime ore Venere dissonante potrebbe causare qualche piccolo grattacapo in amore. Magari potrebbe nascere una incomprensione o una lite per questioni di banale entità.

Toro La giornata vi vedrà sicuramente protagonisti come un re sul proprio trono. Potrebbero anche arrivare delle belle notizie da luoghi lontani che vi metteranno di buon umore.

Gemelli Mercurio nel corso delle prossime ore di questo lunedì sarà decisamente armonico e positivo e vi metterà in condizione di poter gestire meglio le relazioni con gli altri. Avrete delle brillanti intuizioni che riguarderanno anche la sfera lavorativa.

Cancro Quella di oggi sarà la giornata giusta per viaggiare e per concedersi un po’ di di svago. State valutando nuovi percorsi per crescere di più dal punto di vista professionale e per aumentare i vostri guadagni.

Leone Non fatevi illusioni sull’amore o sulla nascita di nuove storie. Le cose potrebbero non andare secondo le previsioni e qualcuno potrebbe rimanerci male.

Vergine Sarete molto suscettibili e tesi. Basterà poco per innescare un conflitto con un familiare o con il partner. Cercate di essere prudenti e di evitare di dire qualcosa che potrebbe ferire gli altri.

Bilancia Favoriti i contatti sociali e l’amore. Ci sarà modo di vivere una giornata molto interessante in compagnia della persona amata. Ci sarà modo anche di approfondire le vostre amicizie e allargare la cerchia delle vostre collaborazioni o delle alleanze nel campo lavorativo.

Scorpione Fase molto felice della vostra esistenza, siete in piena armonia con voi stessi. Questo è un giorno fortunato per i viaggi e per i contatti sociali in generale.

Sagittario Chi lotta strenuamente potrà ottenere risultati nel lungo periodo. Oggi magari potrete finalmente festeggiare il raggiungimento di un risultato importante.

Capricorno La posizione di Venere, in questo momento, non vi è del tutto favorevole. Trattandosi del pianeta dell’amore è inevitabile pensare che la giornata di oggi non sarà molto fruttuosa per quanto riguarda i sentimenti.

Acquario Potreste essere vittima del tradimento di un amico. Qualcuno potrebbe fare il doppio gioco e mettervi in grossa difficoltà. E questa persona potrebbe essere proprio un vostro vecchio amico.