Oroscopo Branko lunedì 19 giugno 2023: Ariete energico

Ariete Sei in una fase di grande energia e forte creatività. La tua capacità decisionale è alle stelle ed è il momento ideale per lanciarsi nelle avventure.

Toro La tua forte personalità ti guiderà in avventure audaci, mentre l’equilibrio interno e la saggezza ti aiuteranno a mantenere i piedi per terra.

Gemelli Nonostante qualche altalena in amore e carriera, sei un leader naturale con intuizione a fior di pelle. La tua energia contagiosa promette fortuna nelle finanze.

Cancro Ti aspetta un periodo ricco di nuove opportunità. La tua personalità brillante e la fortuna ti accompagneranno in amore e nelle finanze.

Leone Con la tua energia e personalità brillante sei destinato a risplendere nel tuo ambiente sociale. La fortuna è dalla tua parte e il tuo amore per l’avventura ti porta in luoghi sconosciuti.

Vergine La tua personalità luminosa e il tuo spirito avventuroso ti porteranno lontano. La tua fortuna nella carriera è in aumento mentre le tue finanze rimangono stabili.

Bilancia Affina i tuoi talenti comunicativi, ascolta la tua intuizione e mantieni alto il livello energetico. L’emotività è parte del tuo charme così come la creatività che si riflette nelle tue abilità di leader.

Scorpione Oggi sarà una di quelle giornate in cui le stelle susciteranno in te un po’ di nostalgia, pensieri legati al passato, una insolita voglia di evasione. Anche se nelle ultime settimane hai dovuto faticare non poco nel lavoro, dovresti stringere i denti e andare avanti. Giornate intriganti a livello amoroso.

Sagittario Dovresti fermarti e rivedere le spese, soprattutto se di recente non hai saputo gestire con attenzione le tue finanze. Mercurio in opposizione renderà più complicato un dialogo disteso in casa, tra famigliari: cerca di usare cautela.

Capricorno È probabile che sarà necessario un faccia a faccia con una persona. Se c’è qualcosa che non va faresti bene ad aprirti e parlare con il cuore aperto, piuttosto che tenerti tutto dentro.

Acquario Prenditi del tempo tutto per te e fare un po’ di sport che scarichi i nervi, un’attività rigenerante come la camminata veloce o in mezzo alla natura. Le ultime ore ti hanno messo a dura prova e adesso hai un gran bisogno di ritrovare il centro, di recuperare la tranquillità che ti è mancata.