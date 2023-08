Oroscopo Branko lunedì 28 agosto 2023: Cancro teso

Ariete Se siete alla ricerca della vostra dolce metà, oppure volete passare qualche giorno passionale col partner, organizzate una gita in questi ultimi giorni di agosto. Oggi sarebbe perfetto persino per sposarsi!

Toro Questo lunedì vi vede di nuovo impegnati nello sbrigare alcune pratiche che avevate lasciato in stand by nei giorni passati. Non perdete tempo e andate spediti e dritti alla meta.

Gemelli Il cielo di oggi è favorevole a chi commercia, scambia, conclude affari, ma anche a chi si occupa di pubbliche relazioni o scrive per lavoro. La posizione della Luna vi aiuta negli affari di cuore.

Cancro Qualche vostro atteggiamento potrebbe essere la causa di tensioni nell’ambiente in cui vi muovete, suscitando addirittura delle dicerie poco carine sul vostro conto. È forse il caso di cambiare qualcosa?

Leone Oggi non è utile usare le vostre energie per smascherare la concorrenza sleale e i suoi intrighi: vi basterà gettare ogni tanto uno sguardo sulla situazione e contare sulle vostre buone qualità.

Vergine La giornata è molto buona per le questioni finanziarie. Cercate di mettere da parte qualche soldo in più per settembre e curate con attenzione alcuni affari burocratici.

Bilancia Le stelle vi supportano molto bene. La giornata di oggi si prospetta nonostante ciò faticosa e difficile, colpa di una stanchezza che non riuscite a lenire.

Scorpione Un allegro Marte in Bilancia inaugura in anticipo l’arrivo del nuovo mese, che sarà all’insegna della rinascita e delle nuove prospettive. Consigliati gli incontri.

Sagittario Oggi siete illuminati da un caldo Sole, entrato da poco nel segno della Vergine. Siete in un mood decisamente vacanziero, ma sarebbe un peccato non risolvere una certa faccenda che sapete voi.

Capricorno Prima di impegnarvi in qualche situazione dall’esito esaltante ma incerto, pensateci bene. Non tutto ciò che luccica è oro e non sempre le cose vengono presentate per quello che sono realmente.

Acquario Un Marte potente vi aiuta nelle questioni che vanno prese di petto. Fate buon uso della vostra scaltrezza nel linguaggio e riuscirete a risolvere un problema senza difficoltà.