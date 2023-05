Oroscopo Branko lunedì 29 Maggio 2023: Pesci distratto

Ariete La giornata di oggi sarà piena di insidie. Qualche ostacolo potrebbe apparire davanti al vostro percorso.

Toro Non vi mancherà la vivacità dei giorni migliori che esalterà la vostra intraprendenza. Riuscirete più facilmente a trovare un perfetto equilibrio tra mente e corpo.

Gemelli In questa giornata di fine maggio dovrete fare molta attenzione alle distrazioni che potrebbero causarvi grossi guai.

Cancro Qualcosa di inaspettato potrebbe mettere in crisi le vostre finanze. Controllate bene i vostri conti correnti bancari per non ritrovarvi a dover fare i conti con brutte sorprese.

Leone Non è il momento giusto per fare promesse che non potete mantenere in alcun modo. Meglio mantenere un certo equilibrio e un certo distacco soprattutto se si parla di sentimenti.

Vergine Sarete pieni di idee brillanti e di buone intuizioni. Grazie al vostro fascino e al vostro carisma, riuscirete ad aprire molte porte che prima vi erano state chiuse.

Bilancia Nella giornata che apre la settimana potreste ricevere un invito inatteso. Cercate di evitare di delegare agli altri alcune cose che vi riguardano personalmente.

Scorpione La giornata sarà molto stressante per molti di voi. Non sarà facile mantenere la calma e fare le cose in maniera spensierata. La vostra mente è piena di belle idee.

Sagittario In questo periodo siete pieni di idee folli e brillanti. Sarete ammantati da un forte desiderio di cambiamento. Avete voglia di fare cose nuove, di frequentare gruppi nuovi e di cambiare molti aspetti della vostra vita. Fatelo!

Capricorno Nel corso delle prossime ore sarà più facile essere diplomatici e riuscire ad ottenere quello che volete magari usando le vie di mezzo. Non vi manca l’entusiasmo e l’ottimismo per riuscire a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.

Acquario Qualche cambiamento inatteso potrebbe impensierirvi o rendervi di cattivo umore. Se rimarrete fedeli a voi stessi ci saranno tutte le condizioni per raggiungere il successo.