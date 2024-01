Oroscopo Branko lunedì 8 Gennaio 2024: Bilancia nervoso

Progettate viaggi in terre lontane, esperienze eccitanti. Qualcosa, però, vi rende insofferenti, è il vostro Marte che dal Capricorno vi irrita e aizza la vostra ambizione.

Ormai vi siete liberati di Marte opposto e non è poco. Vi dà, però, ancora un po’ ombra Mercurio, che insiste nel rallentare tutto notizie, risposte, permessi, contratti. Oggi potreste perdere la pazienza.

Bilancia

Anche per voi il nuovo Marte è un fattore di nervosismo, crea tensioni e attriti in famiglia. Prendete integratori per rinforzare il sistema immunitario e fate attenzione alla guida.