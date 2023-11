Oroscopo Branko martedì 14 Novembre 2023: Sagittario impegnato

Ariete Cari Ariete, forse state gestendo male le vostre energie e le vostre risorse… Le stelle vi consigliano di riposare un po’ di più e di centellinare le vostre energie. Va bene essere ottimisti, ma un po’ di sano realismo non ha mai fatto male a nessuno.

Toro Cari amici del Toro, in questo momento vi sentite un po’ sotto esame e questo non fa bene al vostro umore. Stanno affiorando un po’ di dubbi sulle vostre capacità e questo vi disorienta. Si tratta di una fase passeggera. Tranquilli: si esaurirà a breve.

Gemelli Cari Gemelli, non vi manca di certo la fantasia ma ultimamente è venuta un po’ meno la vostra creatività. Non amate interessarvi di cose che vi sembrano piatte e prive di stimoli. Ci saranno delle incombenze che dovete affrontare e alle quali non potrete dire di no.

Cancro Cari Cancro, la stima degli altri nei vostri confronti è in aumento. Dovrete evitare però di concentrare tutte le vostre energie mentali su questioni di poco conto. Cercate di analizzare bene le vostre prospettive.

Leone Cari amici del Leone, spesso vi prodigate in atteggiamenti mirati a far cambiare idea nei vostri confronti, soprattutto da parte di quelle persone che hanno manifestato nei vostri confronti un certo scetticismo.

Vergine Cari Vergine, piccolo problema di salute all’orizzonte: potrebbe causarvi dei ritardi o costringervi a dover rimandare una questione importante. Il vostro istinto di autoconservazione vi verrà in soccorso.

Bilancia Cari Bilancia, in questo momento vi piace essere al centro delle attenzioni del vostro partner. Se il vostro partner vi trascura, potreste essere un po’ agitati e nervosi.

Scorpione Cari Scorpione, siete troppo bruschi e troppo diretti soprattutto se avete a che fare con persone noiose o con dei perditempo. Cercate di dosare bene le parole prima di proferirle.

Sagittario Cari Sagittario, servirà maggiore energia per affrontare alcune questioni spinose che potrebbero presentarsi. Ci sono degli impegni che sarete costretti a dover posticipare anche perchè non avrete il tempo per poter fare tutto in maniera corretta.

Capricorno Cari amici dei Capricorno, agite solo per provvedere ai vostri bisogni finendo per trascurare chi vi sta accanto, Ecco perchè spesso vi capita di apparire troppo freddi o cinici agli occhi degli altri. E’ normale che spesso le vostre idee siano differenti rispetto a quelle della massa, ma è altrettanto vero che non bisogna per forza puntare i piedi per dimostrare di avere ragione.

Acquario Cari Acquario, spesso tendete a perdervi in un bicchiere di acqua creando dei problemi anche quando non sarebbe necessario farlo. Questo è un momento che bisognerebbe sfruttare anche dal punto di vista sentimentale.