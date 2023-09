Oroscopo Branko martedì 19 settembre 2023: Vergine prudente

Ariete Quello che state vivendo è un periodo caratterizzato da grande energia e creatività. Bisognerà però monitorare di più la vostra salute che sta per attraversare una fase altalenante.

Toro Vi dovrete preparare ad un periodo di alti e bassi che dovrà indurvi a non andare oltre i vostri limiti. In amore si apre una fase di incertezza. Ci saranno delle decisioni da prendere che coinvolgeranno soprattutto le vostre finanze.

Gemelli In questa fase avete decisamente una marcia in più sul piano delle relazioni con gli altri. Nonostante ciò, non sarete particolarmente fortunati e qualcosa potrebbe andare storto a livello lavorativo.

Cancro Siete al top in fatto di adattabilità e creatività. L’amore attraversa una fase tutto sommato equilibrata in cui non ci saranno grandi slanci ma nemmeno polemiche o opposizioni. Cercate di puntare di più sul vostro equilibrio interiore.

Leone In questa fase della vostra vita le cose sembrano essere stazionarie, ferme. Magari vorreste ottenere tutto e subito, ma alcuni ostacoli potrebbero complicare i vostri piani. Per quanto riguarda il lavoro, potreste incontrare qualche ostacolo, ma non dovrete preoccuparvi più di tanto.

Vergine La vostra compatibilità con gli altri ha raggiunto un livello assai notevole. Siete saggi e prudenti e questo fa di voi degli ottimi consiglieri per le persone che vi sono vicine.

Bilancia La compatibilità con gli altri è decisamente in salita in questo momento, forse perchè siete un po’ tesi e nervosi. Dal punto di vista lavorativo stanno arrivando delle notizie che vi faranno molto piacere.

Scorpione L’amore e la carriera stanno per vivere una fase davvero energica e positiva anche grazie alla vostra intraprendenza. Dal punto di vista finanziario dovrete affrontare qualche piccolo grattacapo che potrebbe scombussolare i vostri programmi.

Sagittario In amore c’è ancora qualcosa che non funziona, forse perchè non amate la routine e il vostro rapporto sta vivendo una fase sostanzialmente stantia e priva di slanci.

Capricorno Il vostro equilibrio interiore e la vostra saggezza sono doti preziose. Non lasciate che le sfide della vita vi abbattano o vi facciano perdere slancio.

Acquario Sebbene la vostra compatibilità con gli altri sia al top, in questo inizio di settimana sono venute meno le energie. In amore state attraversando una fase altalenante che richiederà un po’ di pazienza e di prudenza.