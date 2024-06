Oroscopo Branko martedì 25 Giugno 2024: Pesci creativo

Cari amici dell’Ariete, con l’avvicinarsi di luglio, acquisterete sempre più forza e risorse. Approfittate di questo periodo per dare impulso ai vostri progetti.

Cari Toro, la Luna sarà in quadratura: sarà importante usare molta cautela e cercare di tenere a bada il nervosismo.

Cari Cancro, riuscirete a ristabilire un’intesa profonda con il partner e con le persone che vi circondano. Questo è il momento giusto per rafforzare i legami.

Cari Bilancia, usate prudenza nei rapporti interpersonali per evitare malintesi.

Scorpione

Cari Scorpione, la Luna in aspetto dissonante richiederà un po’ di cautela in più. Si tratterà solo di una nuvola di passaggio che non comprometterà il periodo stimolante che state vivendo. Da mercoledì tornerà il buonumore. Mantenete la calma e la pazienza.