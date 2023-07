Oroscopo Branko martedì 25 luglio 2023: Cancro attento

Ariete

Cari Ariete, questo è un periodo contrassegnato da alti e bassi in amore. Potrebbero verificarsi alcune problematicità che riguardano soprattutto la compatibilità caratteriale con la vostra dolce metà. Per quanto riguarda il lavoro, le cose stanno procedendo in modo stabile anche se potrebbe emergere qualche problema che riguarda l’adattabilità.