Oroscopo Branko martedì 28 Maggio 2024: Bilancia in ascesa

Cari Ariete, quella di oggi, 28 maggio, sarà una giornata proficua se avete deciso di lavorare di squadra. Proprio per questo, con una buona organizzazione sarà possibile fare dei grossi passi in avanti.

Cari Gemelli, molti di voi hanno voglia di fare una bella fuga d’amore, come si usava negli anni che furono. Probabilmente è la conseguenza della presenza di Venere che muove il cuore…

Cari Vergine, le stelle vi incoraggeranno a non fermarvi nel lavoro, a buttarvi negli affari e nei nuovi progetti con coraggio e convinzione.

Bilancia

Cari Bilancia, Luna e Venere saranno in ottimo aspetto e potrebbero riservarvi una sorpresa, come ricevere una proposta inattesa, un’opportunità inaspettata, una dichiarazione d’amore, un incontro occasionale che sarà fatale per qualcuno.