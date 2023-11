Oroscopo Branko martedì 28 Novembre 2023: Pesci guardingo

Ariete Cari Ariete, grazie a queste stelle la giornata di oggi potrebbe essere foriera di belle novità anche dal punto di vista sentimentale. Chi sta cercando l’anima gemella potrebbe conoscere una persona intrigante in grado di farle battere il cuore.

Toro Cari amici del Toro, la giornata di oggi, 28 novembre, sarà molto fruttuosa soprattutto per quanto concerne il settore degli affari. Giove nel segno porterà dei colpi di fortuna inattesi.

Gemelli Cari Gemelli, è importante evitare distrazioni che potrebbero costarvi care. Soprattutto quelle persone che maneggiano oggetti pericolosi o che hanno a che fare con sostanze molto insidiose.

Cancro Cari Cancro, sarà facile nella giornata di oggi entrare in conflitto con gli altri a causa di qualche banale incomprensione. Forse dovreste fermarvi a riflettere prima di agire o parlare… Cercate di capire l’origine dei vostri disagi.

Leone Cari amici del Leone, per voi si prospetta una giornata ideale per un flirt. L’amore sarà baciato dalle stelle soprattutto per chi ha voglia di una relazione fugace e senza troppi impegni.

Vergine Cari Vergine, la luna in quadratura non porta buone notizie per voi della Vergine. Questo quadro astrale porterà dei conflitti o delle incomprensioni con le persone care o con alcuni colleghi che non vedono l’ora di mettervi in difficoltà.

Bilancia Cari Bilancia, è iniziata per voi una fase di lento recupero che vi porterà verso un 2024 molto promettente. Finalmente state ritrovando la grinta dei giorni migliori. La vostra autostima crescerà ancora di più.

Scorpione Cari Scorpione, dovreste cercare di aprirvi alle persone che la pensano come voi e condividono i vostri progetti e i vostri sogni. Spesso vi fate circondare da persone che invece provano a mettervi i bastoni tra le ruote.

Sagittario Cari Sagittario, la Luna opposta potrebbe causare delle piccole tensioni con il partner. Ovviamente si tratta solo di una fase passeggera che dovrà essere presa con le pinze.

Capricorno Cari amici dei Capricorno, a breve potrebbe presentarsi nella vostra vita l’occasione che aspettavate da tempo. Cercate di farvi trovare pronti e di sfruttare ogni chance che vi capiterà a tiro.

Acquario Cari Acquario, Luna in Gemelli e Venere in Bilancia rappresentano per voi un’ottima congiuntura astrale per vivere una storia d’amore coinvolgente e appassionante.