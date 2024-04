Oroscopo Branko Martedì 30 Aprile 2024: Gemelli promosso

Ariete Cari Ariete, Marte sta per entrare nel vostro segno, finalmente dopo un periodo di stanchezza e fiacca tornano le energie per fare tutto ciò che desideravate.

Toro Cari amici del Toro, nelle prossime ore, a causa del “trasloco” di Marte in Ariete, vi sentirete meno energici e più esposti a problemi fisici. Tenete d’occhio la salute.

Gemelli Cari Gemelli, Marte torna favorevole facendo esplodere nelle prossime ore eros e passionalità, dedicate tempo all’amore e all’intimità. A fine maggio Giove entrerà in questo segno rappresentando l’inizio di un nuovo bel capitolo.

Cancro Cari Cancro, state finendo le energie. D’ora in poi dovrete dosare al meglio le forze e prendervi più cura di una forma spesso trascurata, con Marte che sta per diventare contrario non può essere altrimenti.

Leone Cari amici del Leone, Marte è di nuovo attivo ma dovrete fare i conti con una Venere in quadratura. I single vivranno facilmente storie occasionali.

Vergine Cari Vergine, finalmente vi sbarazzate di Marte opposto, piano piano riuscirete a ritrovare quella forma fisica che vi era mancata negli ultimi tempi.

Bilancia Cari Bilancia, Marte opposto anche per voi, come per gli amici della Vergine, e che vi rende nervosi, agitati e magari anche fiacchi. Non siete al top della forma. Muovetevi con calma.

Scorpione Cari Scorpione, a partire dalle prossime ore di questo fine aprile Marte non vi causerà problemi, tuttavia potreste avvertire una strana ansia mista a stanchezza.

Sagittario Cari Sagittario, buone notizie in arrivo grazie a Marte attivo, ritroverete a poco a poco la forza e l’ottimismo che vi sono mancati negli ultimi tempi.

Capricorno Cari amici dei Capricorno, con Marte contrario dovrete tenere d’occhio i segnali che il corpo vi lancia. Non strapazzatevi troppo e rimandate ai prossimi giorni ciò che di stancante avete da fare.

Acquario Cari Acquario, con Marte di nuovo attivo vi sentite più forti e volenterosi, anche maggiormente intraprendenti e coraggiosi.