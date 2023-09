Oroscopo Branko martedì 5 settembre 2023: Scorpione sfortunato

Ariete Cari Ariete, è un periodo estremamente fortunato per voi anche se dal punto di vista dell’equilibrio interiore dovete fare ancora molta strada prima di ritrovare la vostra condizione migliore. Dal punto di vista finanziario c’è ancora qualcosa che non va.

Toro Cari amici del Toro, dal punto di vista sociale siete piuttosto abili nel riuscire ad attrarre le attenzioni e le simpatie altrui. Dovrete cercare di risolvere un problema di adattabilità.

Gemelli Cari Gemelli, in questo momento siete particolarmente energici e determinati a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Alcune tensioni nate in famiglia potrebbero disorientarvi un po’.

Cancro Cari Cancro, ci sono ancora alcune turbolenze da superare in amore. La vostra intuzione e la vostra energia sono al top in questo momento e vi consentiranno di adattarvi anche ad alcune situazioni poco edificanti.

Leone Cari amici del Leone, la vostra energia è al top in questo momento. In amore ci sono ancora delle piccole situazioni conflittuali da risolvere, ma voi siete abili comunicatori e quindi non avrete difficoltà a chiarire ogni equivoco con il partner.

Vergine Cari Vergine, le stelle sconsigliano vivamente investimenti azzardati o troppo rischiosi. Meglio ponderare bene ogni mossa prima di effettuare spese ingenti.

Bilancia Cari Bilancia, c’è una certa stabilità nella vostra vita lavorativa che vi dona serenità e rilassatezza. In amore invece la situazione è piuttosto altalenante. Sul fronte finanziario la situazione non è rosea…

Scorpione Cari Scorpione, non è un periodo fortunato. Forse dovreste cercare di controllarvi di più anche per capire cosa non sta funzionando. Potreste avere anche qualche piccolo problema finanziario da risolvere in fretta.

Sagittario Cari Sagittario, non è un periodo fortunato né per l’amore né per il lavoro. Ci saranno alcune beghe da affrontare. La vostra abilità nelle comunicazioni vi aiuterà a superare qualche piccolo ostacolo.

Capricorno Cari amici dei Capricorno, nel corso delle prossime ore potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti indigesti che riguarderanno le vostre finanze. In amore regna l’incertezza in questo momento.

Acquario Cari Acquario, l’amore non vi sta dando soddisfazioni, anzi può diventare motivo di scontro e di tensione. Forse dovreste essere voi a fare un passo indietro se volete davvero rinsaldare il rapporto di coppia.