Oroscopo Branko martedì 9 Gennaio 2024: Cancro in positivo

Ariete Aumentano le buone influenze provenienti dal Sagittario, segno che governa i rapporti con l’alta politica, il clero, gli avvocati, i lunghi viaggi, le esplorazioni. La Luna, insieme con Mercurio e Venere, annuncia affari che vengono da lontano. Come, dove e con chi (magari in viaggio), dovete scoprirlo anche da soli. Piccolo suggerimento: un atteggiamento troppo impulsivo in amore rompe la magica atmosfera creata da Venere.

Toro Dal segno del Sagittario arriva il saluto della ottimistica Luna: benvenuti nell’anno dell’amore! Un influsso fertile che annuncia anche nascite e liete novità in famiglia. Passionalità regalata da Marte in splendida combinazione con Giove, interessanti incontri in viaggio. Dovete credere in un ambizioso progetto nel campo pratico, il futuro vi riserva grandi sorprese. Seguite la Borsa di New York, Toro proprio come voi.

Gemelli Vi sposerete in primavera, se questo è il vostro sogno, ma certo con questa Luna nervosa la vita di coppia trova sempre qualche spunto per discussioni inutili. Non prendetevela solo con parenti o con il coniuge, siete anche voi molto suscettibili. Anche se Marte è già positivo programmate un periodo di riposo perché è faticoso Mercurio congiunto a Venere, opposizione che tocca il sistema nervoso, la circolazione, le cosce e le anche.

Cancro Luna feconda per le giovani donne, bellissima e innamorata per tutti. È il momento di rafforzare i legami di fresca data e iniziare a fare progetti matrimoniali. Buone le iniziative finanziarie, specie lontano dal solito ambiente. Le collaborazioni registrano tensioni che dovete assolutamente rimandare indietro. Giove molto socievole chiama gli amici più cari. Per una gita o per una giornata di svago consigliatevi con l’Acquario.

Leone Le buone influenze del Sagittario, iniziate nel mese di novembre, raggiungono oggi il massimo. Tutto questo grazie alla fortunata Luna in quel segno di fuoco che è il vostro settore dell’amore, della felicità, delle realizzazioni. Passate all’azione immediatamente, ogni minuto è prezioso, incontri passionali nuovi di zecca. Ma la sorpresa di questo gennaio è un ritrovato bisogno di romanticismo, delicatezza, abbandono spensierato.

Vergine Avete resistito a Marte contro Saturno, che è un aspetto tra i più difficili per i rapporti con gli altri e anche per la salute. Non dovete reagire in modo negativo alle osservazioni che vi possono arrivare con questa Luna in Sagittario. Qualcuno nell’ambiente di lavoro o in casa cerca di scoprire il vostro punto debole. Serve tanta pazienza in famiglia, buona diplomazia nel lavoro, e prudenza durante i viaggi. La parola d’ordine è relax.

Bilancia Luna ottimista risveglia la voglia di fare, ma dovete controllare le spinte impulsive provocate da Marte, che non è male però per la vita passionale. L’età anagrafica non conta, sarete sempre giovani in amore. Purtroppo, ci sono i parenti, che in qualche modo disturbano i coniugi. Voi guardate solo Mercurio che assicura guadagni, spendete per un viaggio insieme al coniuge o un nuovo amore. Condizionati dai figli: il nuovo Marte stanca le ossa.

Scorpione Il mare nel cassetto. Una canzone di un lontano Festival di Sanremo cantata da Milva, che adesso si trova in sintonia con Nettuno che apre per voi un nuovo mare d’amore. Questa Venere vi dice: chiamami ancora amore, e un sogno lo potete realizzare subito, questa notte stessa. Conservate in un cassetto segreto i vostri progetti di lavoro fino alla Luna nuova dell’11. È un giorno senza macchie, sappiate sfruttarlo, come meglio potete.

Sagittario La prima Luna del 2024 è davvero molto bella, sarete coinvolti in un gioco d’amore dalle forti tinte passionali. I raggi di Giove promettono fortunate soluzioni nel lavoro e in affari, ma se non avete modo di occuparvi delle questioni pratiche, ricordiamo che una forte Luna nuova per i vostri affari vi attende il giorno 11. Vi sentite in forma, però è meglio non esagerare con lo sport. Facilitazioni legali per le questioni riguardanti i beni immobili.

Capricorno Grandi e apprezzati professionisti, ottimi lavoratori, artisti di fama. Così vi descrivono le stelle in gennaio, mese costantemente illuminato da Marte, e presto anche da Mercurio (viaggi e incontri) e infine con la bella Venere nel vostro cielo. Fino al giorno 20 Plutone è ancora vostro, un vulcano benefico che può esplodere già giovedì 11. È da tempo che non si vedevano tanti sportelli bancari aperti nel cielo del Capricorno.

Acquario Tutti coltiviamo il sogno di un grande affare o almeno di un buon affare, voi siete molto vicini alla realizzazione, dunque al successo. I guadagni possono contare non solo sulla bravura e talento ma anche sul concorso di circostanze favorevoli, sulla fortuna. Sì, oggi Luna e Venere in Sagittario mettono in disparte Giove negativo e aprono davanti a voi una nuova strada. Incamminatevi anche sulla strada dell’amore, perdetevi nel bosco della passione.