Oroscopo Branko Mercoledì 1 Marzo 2023: Vergine energico

Ariete Dovreste iniziare a mettere da parte tutti gli impegni per cercare di rilassarvi, altrimenti potreste sentirvi ancora più stanchi e confusi. Da qualche giorno non vi sentite in gran forma, tirate un po’ il freno a meno.

Toro La Luna potrebbe sorprendervi con un incontro alquanto intrigante, che potrebbe far nascere una relazione importante. Sta a voi dare il massimo.

Gemelli Sentirete la voglia di stare tranquilli in casa insieme alle persone care. Nel fine settimana la Luna entrerà nel segno e la voglia d’amore e tenerezza sarà maggiore.

Cancro Molte stelle vi supporteranno, presto la Luna sarà nel segno e insieme vi faranno arrivare delle interessanti novità. Sta a voi saperle cogliere e sfruttare al meglio.

Leone Il periodo che state attraversando è interessante in ogni aspetto. Nel corso di questi giorni potreste vivere una sorprendente e forte emozione. Il momento è molto proficuo anche in amore.

Vergine Questo marzo sarà un periodo di grande energia. In un momento così propizio dovreste iniziare a fare dei progetti a lunga scadenza insieme alla persona che amate

Bilancia Sarete indaffarati con gli ultimi preparativi per il fine settimana in arrivo, poi le stelle suggeriscono di riposare e, avendo la Luna in opposizione, sarà meglio evitare le situazioni che portano stress.

Scorpione Inizierà un buon periodo che si protrarrà per tutte le festività, potrete così passarle in famiglia e con armonia. Le stelle suggeriscono continuare a portare avanti i progetti per marzo, anche perché avrà una partenza strepitosa.

Sagittario Vi sentirete demoralizzati e annoiati, forse a causa di un progetto rimasto indietro. Evitate di farvi innervosire da Marte, cercate di rimanere fiduciosi e andate avanti.

Capricorno Iniziare a guardare le cose con ottimismo e non farvi prendere dalla malinconia per le situazioni del passato, altrimenti non riuscirete a trascorrere un periodo sereno.

Acquario Sarà una giornata particolarmente agitata, per questo consiglia di muovervi con cautela, c’è il rischio che possiate scontrarvi con qualcuno. Da domani andrà meglio.