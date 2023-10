Oroscopo Branko mercoledì 18 Ottobre 2023: Pesci creativo

Ariete Siete particolarmente forti ed empatici in queste 24 ore, state spingendo forte sull’acceleratore ma attenzione alla salute e a non portare il corpo allo stremo delle forze.

Toro Sembra che voi stiate navigando in acque tranquille ultimamente, la vita sembra piacevole e serena. In realtà non chiedete granché altro se non, appunto, lo stare bene con voi stessi e con gli altri.

Gemelli Vi sentite in bilico a causa di una fortuna che un giorno vi premia e l’altro vi ignora! Potreste dover lavorare un po’ di più sull’armonia da ritrovare.

Cancro Siete energici e concentrati, soprattutto attenti alle finanze, ma lo spirito avventuriero sembra essere un po’ in letargo. Anche l’amore traballa.

Leone Siete rimasti delusi da una persona che si è comportata male con voi, provate però a darle un’altra possibilità visto che si è trattato di un episodio isolato. In arrivo un’ottima occasione.

Vergine Avete voglia di progettare un piano ambizioso perché state diventando riluttanti sul lavoro, questo proprio perché non c’è nulla che vi stimoli particolarmente. Il tutto sta andando a discapito di una salute in netto calo.

Bilancia Il modo migliore per far andare le cose nella giusta direzione in una rapporto è essere sinceri l’un con l’altro, sia nel bene sia nel male. Sorprenderete il vostro partner.

Scorpione Evitate scontri inutili, meglio non mettersi contro chi di fatto ha in mano il vostro futuro. Potreste faticare molto ad ambientarvi in un contesto, o comunque più di quanto immaginavate.

Sagittario Siete alle prese con qualche problemino di salute, forse derivato da un’alimentazione inadeguata e dalla mancanza di attività fisica. Tenete gli occhi aperti e la mente sveglia.

Capricorno Al momento non state trovando ciò che cercate ma non perdete la pazienza né le speranze, le soluzioni sono più vicine di quanto possiate pensare.

Acquario C’è un problema che continua ad infastidirvi, forse una procedura particolare e complicata che vi causa stress e tensioni.