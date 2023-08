Oroscopo Branko mercoledì 23 agosto 2023: Bilancia sicuro

Possibili ritorno dal passato in amore, fareste meglio a chiarire tutte le vicende rimaste in sospeso e imparare dagli errori commessi.

Stanno per aprirsi nuovi spazi di sviluppo ed espansione sul fronte lavorativo, riflettete bene su possibili investimenti e capite come gestire al meglio le vostre risorse.

Se dovete parlare di qualcosa in queste 24 ore andate dritti al punto. Mettete in piazza i vostri dubbi ed esponete le perplessità, solo così potrete mettervi tutto alle spalle e ripartire al meglio.

Vi sentite più sicuri, sia in amore sia sul lavoro. Siete pronti per collaborare al meglio con qualcuno e mettere a disposizione tutto il vostro spirito creativo. Approfondite le relazioni.

Fate molta attenzione se dovete formalizzare un accordo in questa giornata di fine agosto, leggete bene ogni clausola e non prendete sotto gamba il contratto.

Acquario

Buone opportunità in vista, approfittatene per mettervi in mostra e sfoggiare le vostre capacità. Nel frattempo è anche giunto il momento di rinforzare le vostre finanze e capire come aumentare le entrate.