Oroscopo Branko Mercoledì 25 Gennaio 2023: Scorpione fortunato

L’Acquario è il vostro compagno di giochi e di avventure e di imprese che per tanti altri potrebbe essere impossibile. Importanti le collaborazioni degli altri, occasioni di guadagno viste come una manna dal cielo. Venere e Marte, pianeti dell’amore sono con voi.

Questo Sole e questo Giove non vanno a vostro favore: bisogna stare un po’ attenti. Arriva una dolce Luna dal segno dei Pesci che si congiunge a Nettuno. Un transito molto positivo per chi ha bisogno di controllo medico o qualche cura. Migliora rapporto con superiori.

Sole e Giove significano autorità. Mercurio, pianeta del danaro, è positivo per voi. Arriva un fastidio reumatico, influenzato, dalla luna nel segno del Pesci, evitate ogni conflitto. Ci vuole chiarezza che vi disturba nelle gambe e nello stomaco: chiarezza serve nel lavoro e nell’amore. Serve una visita dall’estetista per rendere meno ruvido il vostro corpo.

Luna in Pesci molto amorosa: niente eccessi e nasce una nuova calda emozione o una speranza che deve essere carica di ottimismo. Nel lavoro vi chiederanno dove trovate tanta grinta: è grazie da questa madre Luna. Giorno della fortuna, oggi. Conquiste in amore e passione nelle coppie.

Cercano errori nella vostra preparazione per lanciarveli contro, avrete la sensazione di essere in una gabbia però Giove-fortuna è dalla vostra porta. QualcunoLu si è dimenticato di chiudere questa gabbia, perché questo, Leone, scappa e fuggi! La Luna di questa sera vi salva: una carezza d’amore, una passione di cuore.

Mare un po’ torbido per il vostro segno che deve sempre iniziare qualcosa di nuovo. Nelle vecchie collaborazioni o progetti qualcosa potrebbe finire. Parlate in casa, oggi, nel vostro matrimonio o nella vostra relazione d’amore. Potrebbe arrivare qualcosa di nuovo.

Professioni liberi in crescendo! Guadagna con questa Luna in Pesci, grandiosa nel campo della fortuna.

Sarà spettacolare un matrimonio che sarà celebrato con questoGiove in Ariete, questo Saturno molto positivo in Acquario per voi è una guardia giurata, anche nel lavoro e nell’amore. Questa luna in pesci: parenti e amici che scocciano questo Sagittario che vuole solo divertirsi.

La Luna perfetta, in aspetto con Plutone, va al vostro amore, un brivido sensuale molto piccante. e molto bello. Vi state occupando delle questioni economiche e di questo passo. Giove vi sta osservando dall’Ariete. Se occupate un ruolo importante nell’ambiente in cui vivete, state attenti!

Pesci

Una prova d’amore oggi vi darà una forza straordinaria. Novità in famiglia. Marte vi porta noia tra famigliari, voi siete pazienti. Nel lavoro non fermatevi davanti al primo ostacolo: novità per voi. Un pensiero di Gianni Agnelli per voi: “Mi piace il vento perché non si può comprare.”