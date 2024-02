Oroscopo Branko Mercoledì 7 Febbraio 2024: Ariete nervoso

Alcune faccende economiche avranno il sopravvento sul resto. Con il tuo Mercurio nel cielo dell’amico Acquario e Giove in aspetto interessante non dovrai temere ritardi o fastidiosi contrattempi.

Dovrai usare estrema cautela in amore, perché l’opposizione della Luna potrebbe fare riemergere alcune vecchie insicurezze o sospetti che credevi di aver superato in amore.

Dovresti approfittare di questa splendida Luna per organizzare una serata particolare. Man mano che passeranno le ore in te crescerà la voglia di stare con gli altri, di aprirti ed esprimere le tue emozioni con sincerità.

Sagittario

Le tante idee che ti frullano in testa da giorni saranno mature abbastanza da essere concretizzate. D’ora in avanti le stelle ti incoraggeranno a non temporeggiare più, ma a lavorare per dare forma a un nuovo progetto.